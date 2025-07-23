إنترفاكس: روسيا توافق على إجراء محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول غدا

وافقت روسيا على إجراء جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا غدا الأربعاء بشأن الحرب التي شنتها قبل أكثر من ثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس.

وذكرت الوكالة اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوفد الروسي يتوقع أن يتم إجراء الجزء الرئيسي من المفاوضات في إسطنبول غدا الأربعاء .

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التاريخ أمس الاثنين، لكن الكرملين لم يؤكده رسميا، حيث اكتفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بتأكيد أن المفاوضات سيتم عقدها في إسطنبول، التي استضافت جولتين سابقتين من المحادثات المباشرة منذ مايو.

وأوضح بيسكوف أن المستشار الرئاسي، وزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي سيرأس الوفد الروسي مجددا.

ومن المقرر أن يرأس الفريق الأوكرانى وزير الدفاع السابق رستم عمروف، الذي تم تعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي والدفاع.