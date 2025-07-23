العدل الدولية: توفير بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حق إنساني

قالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء فى قرار مهم بشأن المناخ إن توفير "بيئة نظيفة وصحية ومستدامة" حق إنساني.

وقدمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا، اليوم الأربعاء، بشأن التزامات الدول لمواجهة التغير المناخي والعواقب التي قد تواجهها إذا لم تقم بذلك.

وينظر إلى الرأي غير الملزم، الذي يقع في أكثر من 500 صفحة، باعتباره نقطة تحول محتملة في قانون المناخ الدولي. إن إقرار البيئة المستدامة كحق من حقوق الإنسان يمهد الطريق لإجراءات قانونية أخرى، بما في ذلك عودة الدول إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة بعضها البعض، فضلا عن القضايا المحلية.

وقال يوجي إيواساوا رئيس المحكمة: "لذلك فإن الحق الإنساني في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة متأصل في الاستمتاع بحقوق الإنسان الأخرى".