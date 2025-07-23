ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال حي تل الهوا لـ9 بينهم صحفية وأفراد عائلتها

أفادت مصادر طبية، صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة إلى 9، بينهم صحفية، وأفراد عائلتها.

وأفادت المصادر ذاتها، بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منزل يعود لعائلة الشاعر إلى 9، بينهم الصحفية الحامل ولاء الجعبري، وأطفالها الخمسة، وزوجها أمجد الشاعر، ومن شدة القصف الوحشي خرج الجنين من بطنها.

وآخر ما نشرته الشهيدة الجعبري على صفحتها على «فيسبوك»: «أنا مش خايفة نموت من الجوع.. خايفة من كسرة الخاطر لو ما وقفت هالحرب المجنونة».

وباستشهاد الصحفية الجعبري، يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي إلى 34.

وفي التقرير النصف سنوي للحريات الصادر عن نقابة الصحفيين، قبل أيام، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تصعيدا كبيرا في استهداف الصحفيين، إذ ارتقى 41 فردا من عائلاتهم، وهُدمت 32 منزلا تعود لهم، كما سجلت 66 إصابة في صفوفهم، معظمها بشظايا صواريخ ورصاص حي.