مقتل إسرائيلية وإصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة بالضفة الغربية

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قال مسؤولون إسرائيليون إن شابة إسرائيلية قتلت وأصيب شقيقها ووالدها بجروح خطيرة اليوم الجمعة، نتيجة تفجير قرب عين بوبين بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بانه "هجوم إرهابي"بحسب صحيفة"تايمز اوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين في بيان عن "هجوم إرهابي مروع هذا الصباح".

وأضاف "قلوبنا وصلوتنا مع الأسرة في هذا الوقت الصعب ومن أجل شفاء المصابين".

كانت هيئة البث الإسرائيلي قد ذكرت ان ثلاثة إسرائيليين اصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية القاها شخص باتجاه إسرائيليين كانوا يستحمون في عين بوبين ثم فر من المكان بسيارة بيضاء .

وفي منطقة رام الله تواصل قوات من الجيش البحث عن مرتكب الحادث.

يأتي الحادث بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أصابت ليل الخميس/الجمعة فلسطينيا بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة وهاجمها بقنابل يدوية،ووسط توترات تتعلق بالمسجد الاقصى.