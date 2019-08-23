الداخلية تعيد 11 سيارة مسروقة وتنفذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة 11 سيارة مسروقة و4 تشكيلات عصابية و 224 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم ، بالإشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات حملات لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 224 قطعة سلاح نارى بحوزة 198 متهما عبارة عن "23 بندقية آلية، بندقية رصاص، 47 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 135 فرد محلي و467 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة ،304 قطعة سلاح أبيض" .

كما نفذت الحملات 82 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 306 قضية مخدرات بحوزة 318 متهما، ضُبط خلالها 177 كيلو مخدرات، و99 متهم هارب، 4 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما ارتكبوا 12 حادث متنوع، 24 متهما بالبلطجة وفرض السيطرة، 462 دراجة نارية مخالفة، 31 ألف مخالفة مرورية ، 1455 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات متنوع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.