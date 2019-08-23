ميسي يتدخل لإقناع نيمار برفض الرحيل لريال مدريد

يبدو أن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، شعر بخطورة فشل عودة البرازيلي نيمار لصفوف برشلونة مرة أخرى وخوفه من توصل باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع الغريم ريال مدريد على بيع نجم السيليساو.

صحيفة "AS" الإسبانية، كشفت اليوم الجمعة أن خوف ميسي من انتقال نيمار لصفوف ريال مدريد جعله يكثف من اتصالاته مع النجم البرازيلي خلال الأيام الماضية لنصحه بالعودة للنادي الكتالوني مرة أخرى والابتعاد عن التفكير في ارتداء قميص النادي الملكي.

كما أشارت صحيفة "MARCA" الإسبانية اليوم إلى أن قائد برشلونة ميسي، لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد، وتواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق للملكي.

وبات نيمار على وشك الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد أن كان خارج قائمة الفريق خلال افتتاح الدوري الفرنسي، عندما فاز فريق العاصمة الفرنسية على نيم بثلاثية نظيفة.

وارتبط اسم نيمار مؤخرا بالانضمام إلى ريال مدريد، بعد أن أكدت عدد كبير من الصحف العالمية خلال الساعات الماضية، تقدم إدارة الملكي بعرض لباريس سان جيرمان يتضمن مبلغ 100 مليون يورو نقداً، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين للنادي الفرنسي وهم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وصانع الألعاب جيمس رودريجيز، بالاضافة لجاريث بيل.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

وكان اللاعب البرازيلي البالغ 27 عاما قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل خارج أسوار حديقة الأمراء، في الوقت الذي ردت فيه الإدارة، بأنها ترحب بأي عرض مناسب للحصول على خدمات اللاعب، وسط تكهنات بإمكانية عودته لفريقه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى ريال مدريد.