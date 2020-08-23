قال ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، إن قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم ضد عميد كلية التربية عادل، متابعًا: «الجامعة ليس لديها شيء تخشاه.. الحكم عنوان الحقيقة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن المشكلة ترجع إلى عام 2018 حين اكتشفت الجامعة أن العميد المعزول استغل نفوذه وقام بأعمال منافية للأخلاقيات والآداب الجامعية.

وتابع أن الجامعة قامت بتحويل العميد للتحقيق فور علمها بهذه الواقعة، وبعد التأكد من الوقائع تم تحويله إلى مجلس تأديب يتكون من نائب رئيس الجامعة ومستشار مجلس الدولة ومدرس بكلية الحقوق.

وأوضح أن العميد السابق طعن في قرار المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أنها عزلته من وظيفته واحتفظت بالمعاش.

وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بمجازاة عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش؛ لارتكابه رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثاني.