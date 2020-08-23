اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن مبادرة السلطات في طرابلس لوقف إطلاق النار تضليل لرأي العام، قائلا إن حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تضليل للرأي العام المحلي والدولي ويهدف «للتغطية على نواياهم الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا».

واعتبر أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن «المخطط أكبر من حكومة الوفاق» التي وقعت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتمع اليوم بقيادات من سلطات طرابلس حيث «اتخذوا قرارا لشن هجوم على سرت».

وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: «رصدنا خلال الساعات الـ24 الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي في وضع هجومي».

وشدد على أن مبادرة حكومة الوفاق «هي لذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض» ، قائلًا إنها «كتبت في عاصمة أخرى»، حيث «تؤكد النية في مهاجمة الجيش الوطني الليبي».

وتابع أن «الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية»، مشددًا مع ذلك على أن «الجيش الوطني الليبي في الجاهزية التامة للتصدي لأي هجوم».

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي مقرها في طرابلس، الجمعة الماضي، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.