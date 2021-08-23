المقاولون يكشف عن تلقيه عرضا خليجيا لضم الجزيري بسوق الانتقالات

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن تلقي ناديه عرضا من أحد الأندية الكويتية، خلال الفترة الماضية للتعاقد مع التونسي سيف الدين الجزري المعارب لصفوف الزمالك.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية: " ننتظر موقف نادي الزمالك لحسم ملف سيف الدين الجزيري، الكرة الآن في ملعب الزمالك والتعاقد مع اللاعب سيف الدين الجزيري مستمر حتى نهاية الموسم الجاري وبعدها نرى موقع النادي الأبيض من تفعيل بند شراء اللاعب.

وأكمل:" هناك عروض من الدوري الكويتي للتعاقد مع سيف الدين الجزيري، لكن حتى الآن لم نحسم هذا الملف وفي انتظرار قرار الزمالك".

وأتم تصريحاته: "القرار في يد الزمالك وليس لدينا استعجال في هذا الملف، وننتظر نهاية الموسم لتفعيل بند شراء اللاعب من جانب إدارة القلعة البيضاء".