أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.



وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط قضية في مجال تهريب المستلزمات الطبية و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و30 قضية في مجال الأمن العام و524 مخالفة مرورية متنوعة، و156 حكما قضائيا متنوعا.



كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 141 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألف و440 مخالفة مرورية متنوعة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.