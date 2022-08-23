برلماني هندي يسيء للرسول والسلطات تتدخل

رغم مرور أقل من 3 أشهر على إساءة قيادي بالحزب الحاكم في الهند للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكررت الإساءة مرة أخرى من عضو برلماني، لكن السلطات تدخلت.



و اعتقلت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، نائبا في برلمان ولاية من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي للاشتباه "بإثارته العداء باسم الدين"، بعد أن طالبت مجموعات من المسلمين باعتقاله بسبب تعليقات له عن النبي محمد.



ويأتي اعتقال تي.رجا سينج، النائب في برلمان ولاية تيلانجانا بجنوب الهند، بعد أشهر من وقف حزب بهاراتيا جاناتا للمتحدثة باسمه بسبب تصريحات لها عن النبي أثارت ردود فعل دبلوماسية عنيفة ضد الهند.



وقال جويل ديفيس، المسؤول البارز بالشرطة في مدينة حيدر أباد، لوكالة رويترز "اتُهم بالترويج للعداء باسم الدين، احتجزناه وسنعتقله.. الأمر يتعلق بالمقطع المصور الذي بثه مؤخرا".



بدوره، قال كيه كريشنا راو، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا القومي، لقناة نيوز 18 ، إن الحزب سيراجع تصريحات سينج ويتخذ إجراء إذا تبين أنه انتهك قانون الحزب.



وأظهرت لقطات مصورة على وسائل الإعلام أن مئات المسلمين تظاهروا احتجاجا على تصريحات سينج مساء الإثنين، بعد بث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي.