الخارجية الأمريكية: العقوبات الأمريكية لا تمنع روسيا من إجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت

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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن العقوبات الأمريكية لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في المنشآت الأمريكية بموجب معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت).

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد الروسي "تنسجم تماما مع تنفيذ معاهدة ستارت، ولا تشكل عقبات أمام المتخصصين الروس لإجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية بموجب هذه المعاهدة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التواصل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تحقيق استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.

في وقت سابق، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن موسكو وواشنطن تعملان على إزالة العقبات أمام استئناف عمليات التفتيش المتبادل بموجب ستارت.