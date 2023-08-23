شباب بلوزداد الجزائري يكشف عن صفقتين جديدتين

أعلن نادي شباب بلوزداد، حامل لقب الدوري الجزائري، في المواسم الأربعة الأخيرة، مساء الثلاثاء، عن صفقتين جديدتين.

وكشف شباب بلوزداد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عن التعاقد مع الجزائري حسين بن عيادة، المدافع السابق لنادي الوداد المغربي، حتى صيف 2025. كما ضم النادي الجزائري، المهاجم الدولي الجامبي لمين جالو، بعقد يمتد لموسمين أي إلى صيف 2025 كذلك.

وسبق لشباب بلوزداد ان تعاقد في وقت سابق مع أسامة درفلو، ورؤوف بن غيت، ومروان زروقي، وممادو ساماكي، وزين الدين بوتمان، وأشرف بودرامة، وعبد الرحمن مزيان. في المقابل رحل عن الفريق، سفيان بوشار، وزكرياء دراوي وهشام خلف الله، وإسلام بولودان، وعبد الرحمان بورديم، وعبد المؤمن شيخي.

بينما تم إعارة بلعيد حميدي، إلى نادي وفاق سطيف.