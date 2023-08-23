إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بسمالوط بالمنيا

أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقرية الصليبة التابعة لمركز سمالوط غرب ، وذلك على إثر تجدد خلافات سابقة بين عائلتين.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين شباب عائلتين بعزبة تابعة لقرية الصليبة غرب المركز، وأسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وجارٍ البحث عن المتهم؛ لهروبه بعد ارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية؛ ما أسفر عن إصابة شخص من عائلة عجاج بطلق ناري في منطقة حساسة بجسده.

تم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط التخصصي، تحت إشراف المركز والنيابة العامة؛ لتلقي العلاج، وجارٍ ضبط المتهمين في الواقعة، وتحرير عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.