 زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم سنتياجو ديل إيسترو في الأرجنتين - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم سنتياجو ديل إيسترو في الأرجنتين

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 6:33 م

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زي)، إن زلزالاً قوته 5.8 درجة هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 575 كيلومتراً، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «رويترز» للأنباء، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

ويوم السبت الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم سانتياجو ديل إيسترو في الأرجنتين، دون صدور تحذير من موجات مد عاتية «تسونامي»، أو ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، موقع الزلزال على بعد 39 كلم من منطقة سانشو كورال الواقعة في الإقليم.


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