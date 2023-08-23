القوى العراقية تجدد الدعم للحكومة في حوارها مع الولايات المتحدة لتعزيز السيادة الوطنية

جددت قوى ائتلاف إدارة الدولة مساء الثلاثاء دعم الحكومة العراقية في الحوار مع الولايات المتحدة لتعزيز السيادة الوطنية والمحافظة على المصالح العليا للبلد في مختلف المجالات.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ترأس مساء الثلاثاء الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، لبحث الأوضاع العامة في البلاد وسير تنفيذ الخطط الحكومية المعدة في مختلف القطاعات وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن أولويات البرنامج الحكومي التي تصب في النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي عموماً.

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يساعد في معالجة العديد من الملفات المهمة والاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر المقبل، وأهمية مواصلة دعم مقومات نجاح إجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

كما تمت مناقشة مسودة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسير بإجراءات تشريعه، وفق الآليات الدستورية والقانونية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما تم طرحه من ملاحظات.

وشدد الاجتماع على تفعيل الدور الرقابي النيابي، وضرورة تقيد الوزارات والمحافظات كافة، بآليات الصرف المعتمدة في الموازنة المالية وعدم تغييرها في العملية الانتخابية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤشر على استغلال المنصب والمال العام.

وحثّ المجتمعون اللجنة الوزارية المعنية بمشروع قانون النفط والغاز على استكمال نقاشاتها مع الفنيين في وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، والمضي في إنضاج مسودة المشروع.

وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض نتائج زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي إلى الولايات المتحدة، في رسم العلاقة المستقبلية بين البلدين "وأكد المجتمعون على دعم جهود الحوار الذي تقوم به الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحافظ على المصالح العليا للبلد في مختلف المجالات".

ويضم ائتلاف إدارة الدولة جميع القوى البرلمانية الشيعية والسنية والكردية الكبرى في البرلمان العراقي التي شكلت الكتلة الأكبر في البرلمان ومنحت الثقة للحكومة العراقية الحالية برئاسة شياع السوداني.