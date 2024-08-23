في يوليو الماضي، أعلن القصر الملكي البريطاني رسميا تعيين كير ستارمر رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا بعد فوز حزب العمال الكاسح في الانتخابات التشريعية التي أجريت، مما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة ريشي سوناك من زعامة حزب المحافظين.

ولكن، بعد تولي ستامر منصبه كرئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة سرعان ما انتشرت مقاطع فيديو تظهر طرده من إحدى الحانات في العاصمة البريطانية لندن، مع مزاعم بأنه طُرد بسبب دعمه للمسلمين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طرد ستامر من الحانة، وقد أرفق بتعليق: ذهب رئيس الوزراء البريطاني إلى حانة وطرده المالك الغاضب قائلا: "أنت تحب المسلمين، لذا اذهب إلى مكان آخر، فأنت غير مرحب بك هنا!".

وانتشر المنشور، الذي يظهر ضمن الفيديو المرفق فيه رجلا يصرخ ويقول لرئيس الوزراء البريطاني "اخرج من الحانة"، الذي يظهر وهو يغادر المكان مرتديا قناعا أسود، في أنحاء العالم باللغات الإنجليزية والصينية والتايلاندية والهندية.

حادثة مركز تعليم الرقص

وانتشر الفيديو في أعقاب أعمال شغب يمينية متطرفة في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية استهدفت المسلمين والمجتمعات الإسلامية والمهاجرين بعد هجوم مميت على مركز لتعليم الرقص في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا.

واندلع العنف في البداية بسبب شائعات كاذبة انتشرت عبر الإنترنت مفادها بأن مرتكب الجريمة هو طالب لجوء مسلم، اقتحم مركزا لتعليم الأطفال الرقص، وقتل 3 فتيات وجرح 6 أطفال آخرين، إضافة إلى رجل وامرأة حاولا حماية الصغار.

وتعهد حينها رئيس الوزراء البريطاني بمواصلة الجهود المكثفة لوقف المزيد من أعمال الشغب حيث بدأت المحاكم في إدانة الأشخاص لدورهم في الاضطرابات والهجوم على المسلمين.

مرتبط بالإغلاق إبان انتشار كورونا

ولكن، بالتحقق وتقصي الحقائق ذكر موقع "ياهو" الأمريكي، أن تاريخ تصوير مقطع الفيديو – الذي نشرته صحيفة التلجراف البريطانية – يعود إلى شهر أبريل 2021، عندما تعرض السياسي حينها ستارمر لانتقادات بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وذكر الموقع الأمريكي أنه وبالبحث العكسي بالصور والفيديو، ظهر أن الفيديو يعود لعام 2021، كان في زيارة انتخابية لستارمر كزعيم للمعارضة إلى مدينة باث البريطانية، عندما طلب منه مالك الحانة المغادرة.

وأجرت شبكة "بي بي سي" البريطانية حينها مقابلة مع مالك الحانة، رود همفريس، الذي قال إنه غير راضٍ عن رد فعل حزب العمال بزعامة ستارمر على إجراءات الإغلاق الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية، في نفس اليوم، أن مالك الحانة انتقد ستارمر لأنه فشل في تحدي سياسة إغلاق كوفيد-19 التي كانت تنتهجها الحكومة المحافظة، حينما كان ستارمر زعيما للمعارضة البريطانية آنذاك، وليس رئيسا للوزراء.