رئيس شركة العاصمة الإدارية: حققنا أرباحا 53 مليار جنيه من منطقة لم تكن تساوي شيئا قبل 7 سنوات

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عن تحقيق الشركة أرباحًا قياسية بلغت 26 مليار جنيه قبل الضرائب، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه 20 مليار جنيه.

وأكد خلال لقاء لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن الشركة حققت أرباحًا تراكمية تقترب من 53 مليار جنيه قبل الضرائب على مدار 7 سنوات منذ تأسيسها.

وأشار إلى أن الشركة سددت ضرائب بقيمة 11.7 مليار جنيه هذا العام، موزعة على النحو التالي بين 8.6 مليار جنيه ضرائب على الدخل، و3.1 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة، و1.3 مليار جنيه ضرائب على الأرباح، و200 مليون جنيه مساهمة تكافلية.

وأوضح أن إجمالي الضرائب التي سددتها الشركة منذ تأسيسها قبل 7 سنوات بلغ 19.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن «كل هذه العوائد تحققت من منطقة لم تكن تساوي شيئا قبل 7 سنوات».

وأضاف أن الشركة ردت عوائد للدولة تتراوح بين 80 و 90 مليار جنيه على مدار 7 سنوات، بالإضافة إلى أصول الشركة التي بلغت قيمتها 275 مليار جنيه هذا العام.

وتوقع «عباس»، أن تتضاعف قيمة أصول الشركة إلى 4 أضعاف بعد إجراء تقييم جديد لها؛ نتيجة التغير في سعر الصرف.