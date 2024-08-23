ثوران بركاني جديد في أيسلندا عقب زلزال بقوة 4 درجات

ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا، أمس الخميس، وهو السادس في المنطقة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأيسلندية (آر يو في) مساء أمس، أنه بعدما ضربت زلازل المنطقة، اندفعت الحمم البركانية من الأرض في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب العاصمة ريكيافيك.

ويمكن رؤية دخان كثيف يرتفع من المنطقة صباح اليوم الجمعة، ولكن الهيئة المشغلة للمطار "إسافيا" أعلنت أن الحركة الجوية في المطار الدولي القريب في كفلافيك تسير بدون توقف.

وبلغت قوة أشد زلزال 4 درجات على مقياس ريختر وكان يمكن الشعور به لما يصل إلى العاصمة.

وتدفقت الحمم من صدع يبلغ طوله 9ر3 كيلومتر.

ونقلت (آر يو في) عن إدارة الإطفاء، بأنه تم إجلاء السكان المتبقين في قرية جريندافيك كإجراء احترازي.

وتم إغلاق وإخلاء المعلم السياحي الشهير بلو لاجون، وهو مسبح حراري في الهواء الطلق، كإجراء احترازي. وظل مغلقا خلال يوم الجمعة.