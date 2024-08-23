سميرة عبد العزيز تحضر حفل إيمان عبدالغني وهاني شاكر في مهرجان القلعة

حرصت الفنانة سميرة عبد العزيز على حضور حفلة الفنانة إيمان عبد الغني وهاني شاكر في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ32، التي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وقد أشعلت إيمان عبد الغني أجواء الحفل بأغنية «بتونس بيك»، التي لاقت قبولاً واسعاً من الجمهور، في أمسية طربية استعاد فيها الجمهور ذكرياته مع أغاني الزمن الجميل.

وتفاعل جمهور محكي القلعة مع الفنانة إيمان عبد الغني، التي قدمت باقة من أغاني الطرب الأصيل، منها «أما براوة»، و«عيون القلب»، و«من حبي فيك يا جاري».

ومن المقرر أن تنطلق حفلة أمير الغناء العربي هاني شاكر في العاشرة مساءً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، حيث سيقدم مختارات من أبرز أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، منها: "بحبك أنا، بحبك يا غالي، حنعيش، ولا بيك ولا بيا، فرق في الإحساس، مش بعتب عليك، المفروض، معاك، كتبت لي السنين، مشتريكي، نسيانك صعب، غلطة، متهدديش، سألتك، لسة بتسألي، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتني، إيه يا للى بحبك، عيشها من قلبك".