أوكرانيا تحتفل بيوم العلم الوطنى والروس يعلنون التوغل في الشرق

احتفلت أوكرانيا بيوم العلم الوطنى، اليوم السبت، في مراسم حضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "إن هذا العلم يمثل إحساسا بالحرية لمن نعيدهم من الأسر لدى روسيا. وعندما يرون الألوان الأوكرانية يدركون أن الشر قد انتهى".

وأضاف أن العلم الذي يحمل اللونين الأزرق والأصفر يمثل رمزا للأمل للأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق التي تحتلها روسيا.

وستحتفل البلاد التي تمزقها الحرب غدا الأحد بعيد الاستقلال بإحياء ذكرى الخروج من الاتحاد السوفييتي السابق قبل 34 عاما. ويوافق اليوم أيضا مرور ثلاثة سنوات ونصف السنة منذ غزو روسيا الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي موسكو، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في شرقي أوكرانيا، والسيطرة على قرية كليبان- بيك إلى الجنوب الشرقي من كوستيانتينيفكا، التي تدافع عنها القوات الأوكرانية.

وإن صحت هذه التقارير سيعني ذلك عزل القوات الأوكرانية في شيربينيفكا عمليا، حيث يعرقل تراجعهم وجود سد.