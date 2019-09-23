إعادة تشغيل مطار الداخلة العام المقبل بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة وضعت خطة لإعادة تأهيل وتشغيل مطار مركز الداخلة خلال العام القادم.

وأكد أن مطار الداخلة واحد من 3 مطارات هامة على أرض المحافظة، وتوقف من سنوات لأسباب عدة، وسيتم البدء في أعمال التطوير ستشمل صيانة مهبط الطيران، وتأهيل جميع المنشآت وأسوار المطار بالكامل، والمحافظة أولت حركة السفر والنقل الجوى اهتماما خاصا، وذلك في إطار حرص المحافظة على جذب مزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية وتوفير الخدمات لأبناء مركز الداخلة.

وأشار إلى أن خطوط الطيران تعتبر أحد دعائم تشجيع المستثمرين لزيارة المحافظة، وتسهل وتوفر الفترة الزمنية التي تستغرقها الرحلات البرية.

وتمتلك محافظة الوادي الجديد 3 مطارات وهم مطار مدينة الخارجة والذي يستقبل رحلتين أسبوعيا ومطار الداخلة ومتوقف منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى مطار صغير بمنطقة شرق العوينات لخدمة هذه المنطقة الاستثمارية.