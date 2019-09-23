

الرئيس الإيرانى: أمريكا تريد غزو المنطقة.. و«مبادرة هرمز» تهدف إلى سلام طويل الأمد

اتهم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم، إيران بالوقوف خلف الهجمات التى استهدفت منشأتى النفط التابعتين لشركة أرامكو النفطية فى شرق السعودية، فيما دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات.

وقال جونسون لصحفيين يرافقونه على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يمكننى أن أقول لكم إن بريطانيا تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو»، وفق ما نقلت عنه وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية.

وأضاف جونسون أن «الصعوبة تكمن فى معرفة كيفية ترتيب رد دولى» على الهجمات، وتابع: «سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لتصميم رد يحاول خفض التوتر فى منطقة الخليج».

ومضى قائلا: «بالطبع، إن طلب منا السعوديون أو الأمريكيون أن نلعب دورا، سندرس الطريقة التى يمكننا بها أن نكون مفيدين».

من جهته، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون،اليوم، إلى الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول هجمات «أرامكو»، وشكك ماكرون فى إمكانية عقد لقاء يجمع بين نظيريه الأمريكى دونالد ترامب والإيرانى حسن روحانى، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن «الفرص للقاء يجمع ترامب وروحانى لم تتصاعد منذ الهجوم أرامكو»، وفقا لما نقلته صحيفة «لوموند» الفرنسية.

إلى ذلك، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى: إن العقوبات الأمريكية الجديدة، التى استهدفت البنك المركزى الإيرانى للمرة الثانية، تشير إلى ما اسماه بـ«يأس» الولايات المتحدة فى وجه المقاومة الإيرانية.

واعتبر روحانى أن الوضع أصبح متفاقما فى المنطقة، وألقى باللوم فى ذلك على واشنطن قائلا: «(الوضع فى) المنطقة بات متفاقما.. يطلقون دعاية عن ضرر (فى السعودية) يمكن إصلاحه فى أسبوعين.. لأن أمريكا تريد غزو المنطقة».

وصرح روحانى بأن «مبادرة هرمز للسلام» التى يعتزم طرحها فى نيويورك تدور حول شراكة جماعية فى منطقة الخليج، قائلا: «إيران تتطلع إلى مشاركة جميع بلدان المنطقة فى هذه المبادرة»، وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).