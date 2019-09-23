إعصار «تاباه» يتسبب في وفاة شخص وإصابة اثنين قبل وصوله لكوريا الجنوبية

يقترب إعصار "تاباه" من شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما تسبب في سقوط ضحايا وحدوث أضرار في المناطق الجنوبية، طبقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وفي ميناء بوسان جنوب البلاد، انهار مبنى قديم مكون من طابقين أمس السبت، مما أسفر عن وفاة امرأة مسنة في السبعينيات من عمرها، كانت تعيش في الطابق الأول. وأصيب شخصان آخران بالمدينة في حوادث ناجمة عن رياح قوية صباح اليوم الأحد.

وتعرضت نحو 200 أسرة بالمدينة أيضا لانقطاع الكهرباء الليلة الماضية، عندما اصطدمت منشأة مؤقتة في موقع بناء بكابل كهربائي، عندما سقط بسبب رياح قوية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أن إعصار "تاباه" يتجه شمالًا باتجاه جزيرة جيجو الجنوبية اليوم الأحد، حيث تساقطت أمطارا غزيرة مصحوبة برياح شديدة على الجزيرة والمناطق الجنوبية الأخرى وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

كان الإعصار القوي، الذي كان مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 126 كيلومترا في الساعة مع ضغط جوي قدره 970 هكتوباسكال في مركزه، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب غرب جيجو ويسير بسرعة 28 كيلومترا في الساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن يمر الاعصار على بعد حوالى 130 كيلومترا جنوب شرق جيجو في غضون الظهر وعلى بعد 170 كيلومترا جنوب غرب مدينة بوسان الجنوبية الشرقية فى حوالى الساعة السادسة مساء.

وكانت وزارة الداخلية والسلامة قد رفعت مستوى حالة التأهب الجوية إلى "اليقظة" أمس السبت حيث من المتوقع أن يؤثر الإعصار تأثيراً خطيراً على المنطقة الجنوبية من البلاد.