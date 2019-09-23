وزير خارجية تونس يرأس وفد بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة

يترأس وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تنعقد تحت شعار "دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيدة والتصدي للتغير المناخي وتعزيز الإدماج".

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الاثنين - أن الجهيناوي سيلقي كلمة تونس أمام ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين في المنظمة ونظرائه من الدول العربية والإفريقية والغربية لبحث سبل دفع علاقات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، إضافة إلى المشاركة في عدد من ورش العمل وحلقات النقاش التي ستقام على هامش أعمال الدورة والتي ستبحث مختلف التحديات والقضايا التي تواجه المجموعة الدولية.

ولفت البيان إلى أن مشاركة تونس هذا العام في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحظى بأهمية خاصة، حيث تستعد تونس في الأول من يناير المقبل للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم للفترة 2020-2021.

وأضاف البيان أن عضوية تونس المرتقبة بمجلس الأمن، تشكل فرصة لتأكيد ما توليه من أهمية للعمل متعدد الأطراف والمساهمة بفاعلية ومسئولية في تقديم المقترحات الكفيلة بحل القضايا العالقة بالطرق السلمية ومواجهة التحديات الدولية الراهنة ودفع الجهود الجماعية الرامية إلى دعم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب.