وزارة الطاقة الفلبينية تشكل قوة مهام خاصة بالنفط بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية

تعتزم وزارة الطاقة الفلبينية تشكيل قوة مهام خاصة بالنفط لإعداد إجراءات احتياطية، وذلك عقب تعرض منشآت شركة أرامكو السعودية النفطية لهجوم مما أثر على إنتاج النفط عالميا .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن مسؤولي قطاع الطاقة في الفلبين سعوا للحصول على معلومات من مختلف الأجهزة الحكومية من أجل إصدار أمر تنفيذي مقترح ، وذلك خلال اجتماع الجمعة الماضية.

وقالت بلومبرج إنه تم خلال اجتماع منفصل مع شركات النفط المحلية مناقشة وضع إجراءات طارئة تشمل الإعداد لبديل لإمدادات النفط وزيادة مزيج الوقود الحيوي كخيار من أجل التخفيف من أثر أي نقص محتمل للنفط.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في 14 سبتمبر الجاري السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، وتبنت الاستهداف جماعة الحوثي اليمنية. وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم.