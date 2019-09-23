4 طرق لاستعادة لون البشرة الطبيعي بعد انتهاء عطلة المصيف

الجلوس تحت أشعة الشمس لوقت طويل خلال عطلة المصيف، من الأمور التي تجعل البشرة تفقد لونها الطبيعي وتصبح باهتة وسمراء؛ وذلك لارتكاب بعض الأخطاء، منها عدم استخدام كريم واقي للشمس، وتجنب شرب الكثير من الماء والسوائل التي تساعد الجسم على استعادة المياه التي فقدها نتيجة التعرض للحرارة، والذهاب إلى البحر في وقت الظهيرة التي تكون فيها الشمس ضارة.

وبعد العودة من المصيف، تصاب بعض النساء بالتوتر وعدم الرغبة في مغادرة المنزل لتغيير لون البشرة، وتعتقد بعضهن أن طريق استعادة اللون الطبيعي سيكون سهلا من خلال كريمات البشرة، ولكن هذا الأمر مكلف، وفي هذه الحالة يبقى الحل المثالي هو اللجوء إلى الماسكات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة خلال وقت قصير.

ولاستعادة نقاء بشرتك ولونها الطبيعي، طبقي الماسكات التي تستعرضها "الشروق"، وفقًا لما جاء في موقع "biomedj".

1- شرائح البطاطس

يمكنكِ استخدام شرائح البطاطس للتخلص من اسمرار البشرة الذي يحدث نتيجة للتعرض إلى الشمس فترة طويلة.

ولتطبيق هذا الماسك، عليكِ وضع شرائح بطاطس على الوجه بعد تقشيرها وفرك البشرة بها لمدة 10 دقائق، ثم تركها على الوجه 15 دقيقة أخرى، ويكرر الماسك لمدة 3 أيام متواصلة، وستظهر النتيجة.

2- الزبادي والليمون

يمكن أيضًا استخدام ماسك الليمون بالزبادي لترطيب البشرة وتطهير المسام وتنشيط الدورة الدموية.

ولاستخدام هذه الوصفة، عليكِ وضع ملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الليمون وملعقة من بودرة الحمص، وتوزيع الخليط جيدًا على البشرة وتركه 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بماء الورد، وخلال أسبوعين سيعود لون البشرة إلى طبيعته.

3- الزبادي بالعسل

يمكنكِ استخدام ماسك الزبادي مع العسل؛ لأن هذه المواد تساعد في ترطيب البشرة ومضادة للجراثيم وتفتح لونها.

ولعمل هذه الوصفة، ضعي ملعقتين مع الزبادي مع ملعقة من العسل واخلطيهم لمدة 5 دقائق، ثم يتم وضعهم لمدة 20 دقيقة على الوجه، وبعد مرور الوقت تغسل البشرة بالماء الدافئ.

4- الكركم والألوفيرا

يمكن استخدام أيضًا ماسك الكركم والألوفيرا لاستعادة لون البشرة الطبيعي ورونقها، لأن هذه المكونات تفتح البشرة وتعيد إليها الحيوية.

ولاستخدام الماسك، عليكِ وضع نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من معجون الألوفيرا، وبعد عمل مزيج يوضع على البشرة لمدة 30 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر.