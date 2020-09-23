ماكرون لن يقبل بمطالب أمريكا بإعادة فرض العقوبات على إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده وشركائها الأوروبيين "لن يقبلوا" بوجهة نظر الولايات المتحدة بأن بإمكانها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وتابع ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها باستدعاء ما يسمى بآلية "إعادة فرض العقوبات"بشأن الاتفاق النووي الإيراني لأنها انسحبت من هذا الاتفاق "بمبادرة منها".

واضاف ماكرون إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا - الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق - ستواصل الإصرار على تنفيذها الكامل و "لن تقبل الانتهاكات التي ارتكبتها إيران"، والتي صعدت تدريجيا أنشطتها النووية إلى ما بعد الحدود المتفق عليها ردا على إنسحاب الولايات المتحدة.

وكرر دعوته للتفاوض على اتفاقية أوسع من شأنها أيضًا تقييد تدخل إيران في دول أخرى في المنطقة وأيضا برامجها للصواريخ الباليستية.