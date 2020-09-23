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تلقى نادي إنبي عرضا رسميا من نادي سلافن بيلوبو الكرواتي لشراء حارس مرمى فريق نادي إنبي محمود جاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، قد كشف في وقت سابق عن وجود عرض أوروبي بضم حارس الفريق الشاب محمود جاد.

وحصل "الشروق" على نسخة من الخطاب الخاصة بعرض النادي الكرواتي لضم جاد.

وأوضح زكريات السيد في تصريحاته، أنه تم تأجيل الحديث عن العرض حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيكون صاحب قرار رحيل اللاعب، وحينها سيتم دراسة العرض ماديًا.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع في سلم ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 38 نقطة.