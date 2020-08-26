بايدن ينال تأييد أرملة السيناتور ماكين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ترامب يسخر من المرشح الرئاسي الديمقراطي لارتداءه كمامة في المؤتمرات الانتخابية

أصبحت سيندي ماكين أرملة السناتور الجمهوري جون ماكين، أحدث صوت جمهوري بارز يؤيد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في سعيه لانتزاع البيت الأبيض من الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر القادم.

وكتبت سيندي، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عاش زوجي جون بمبدأ: البلد أولا"، مضيفة: "نحن جمهوريون نعم لكننا أمريكيون أولا. هناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يمثل قيمنا كأمة، إنه جو بايدن"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان بايدن الذي أقام صداقة طويلة مع جون ماكين رغم الاختلافات الأيديولوجية قد أذاع نبأ تأييد سيندي ماكين له وكان ذلك في أثناء حملة افتراضية لجمع التبرعات، قائلا لأنصاره إنها اتخذت هذا القرار بعدما ذكرت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية أن ترامب وصف الجنود الأمريكيين الذي لاقوا حتفهم في القتال بأنهم "خائبون" و"سذج".

ونفى ترامب أنه قال هذا. وهناك تاريخ من العداء بين الرئيس وماكين بعد أن استخف ترامب خلال حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بخدمة ماكين العسكرية وبالسنوات التي أمضاها أسيرا حرب في فيتنام. وظهرت سيندي ماكين في فيديو وهي في صف بايدن خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في أغسطس الماضى.

وتوفى جون ماكين، الذي مثل ولاية أريزونا في مجلس الشيوخ لأكثر من 3 عقود وكان مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008، بسرطان في المخ في 2018. وفي أغسطس الماضي، أعلن أكثر من 100 من موظفي ماكين السابقين تأييدهم لبايدن. وأظهرت استطلاعات للرأي في الآونة الأخيرة تقدم بايدن في ولاية أريزونا التي أيدت ترامب في 2016.

وعقد ترامب، أمس الثلاثاء، مؤتمرا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا التي يحتدم فيها التنافس، فيما استمرت وفاة القاضية الليبرالية روث بادر جينسبرج، المحكمة العليا، تعيد تشكيل مسار السباق الانتخابي.

وقال ترامب إنه سيكشف عن مرشحه لخلافة جينسبرج على أمل تصديق مجلس الشيوخ عليه قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، بالرغم من الانتقادات القوية من بايدن وأعضاء الكونجرس الديمقراطيين. وقد يعزز من سيخلف جينسبرج أغلبية يتمتع بها المحافظون في المحكمة العليا بواقع ستة مقابل ثلاثة.

وقال ترامب في المؤتمر الانتخابي: "سنختار امرأة مدهشة". وسخر أيضا من بايدن لاستخدامه كمامة في المؤتمرات الانتخابية.

وبدأ الناخبون في نحو 6 ولايات الإدلاء بأصواتهم بالحضور الشخصي بالفعل في تصويت مبكر.

ويتوقع خبراء الانتخابات ارتفاعا في الإقبال على التصويت المبكر أو عبر البريد هذا العام، إذ يسعى الناس إلى تقليل خطر تعرضهم لفيروس كورونا.