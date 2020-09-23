الرئيس الألماني يؤكد لنظيره الفلسطيني الالتزام بحل الدولتين

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بحل الدولتين لحل القضية الفلسطينية.



وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية، بأن شتاينماير أكد لعباس التزام ألمانيا بحل الدولتين على أساس القانون الدولي والمواقف الأوروبية الداعمة لهذا الحل.



وبحث عباس مع رئيس ألمانيا، التي تترأس الاتحاد الأوروبي، آخر المستجدات السياسية، والأوضاع الداخلية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



واستعرض عباس الحوار الفلسطيني الداخلي، والاتصالات الجارية حاليا "التي من شأنها أن تؤدي للوصول للانتخابات في الفترة المقبلة".



وثمن الرئيس الفلسطيني الدعم الاقتصادي الذي تقدمه ألمانيا لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبناها التحتية، إضافة الى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واصلًا شكره على الاستجابة السريعة لتقديم المساعدات الخاصة في مواجهة وباء كورونا.



وبحسب الوكالة الفلسطينية، اتفق عباس وشتيانماير على وجوب تطبيق القانون الدولي والشرعية فيما بتعلق بالقضية الفلسطينية.