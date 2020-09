هشام ماجد يشيد بمصمم المعارك محمود طاحون

View this post on Instagram

محمود طاحون مصمم المعارك حتشوفوا اكشن كتير هو اللي عامله فالسينما الفترة الجاية ... الراجل دا شاطر جدا و مجتهد جدا و بيقدم شكل جديد من الأكشن علي مصر ...هو طبعا شكله ابن ناس وصيدلي .. بس فالخناقات و الاكشن اوعي منه... سعدت و اتشرفت بالشغل معاك يا حودة @mahmoudta7oun