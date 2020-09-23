هشام ماجد يشيد بمصمم المعارك محمود طاحون

نشر الفنان هشام ماجد صورة له برفقة مصمم المعارك محمود طاحون، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "محمود طاحون مصمم المعارك، حتشوفوا أكشن كتير هو اللي عامله في السينما في الفترة اللي جاية".

وأضاف ماجد "الراجل دا شاطر جدًا، ومجتهد، وبيقدم شكل جديد من الأكشن في مصر، هو طبعًا شكله ابن ناس وصيدلي، بس في الخناقات والأكشن أوعى منه.. سعدت واتشرفت بالشغل معاك يا حودة".

واقترب الفنان هشام ماجد من تصوير دوره في فيلم "تسليم أهالي" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى في السينما للفنانة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت دور البطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشترك في بطولة الفيلم كل من وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز.

كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حيث تتضمن أحداث العديد من المطاردات.