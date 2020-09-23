ماليزيا تسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلن مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 10 آلاف و505 إصابات.

وأضاف الدكتور نور هشام - في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أنه تم تسجيل 143 إصابة من بين الإصابات الجديدة محليًا، في حين تم تسجيل 4 حالات وافدة من الخارج بينهم 3 ماليزيين وأجنبي.

وأوضح أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 133 وفاة، في حين تماثل 39 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 9 آلاف و603 حالات، مما يشكل 91.40% من إجمالي الإصابات في البلاد.