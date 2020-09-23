 إرسال مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا في نوفمبر - بوابة الشروق
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إرسال مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا في نوفمبر

ريجا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 1:28 ص

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تصل مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا في نوفمبر إلى جانب مركبات قتالية وأجهزة تكنولوجية عسكرية.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تحل المجموعة القادمة محل المجموعة التي تم نقلها إلى ليتوانيا في سبتمبر لإجراء التدريبات العسكرية.

ومن المقرر أن تتمركز القوة الجديدة في قاعدة بابراد العسكرية على الحدود مع بيلاروس حتى نهاية يونيو في إطار العملية الأمريكية "أتلانتيك ريزولف " أو عزم الأطلسى .

وأضاف البيان: " هذا الانتشار بالتناوب مخطط مسبقا وليس له علاقة بأي تطورات جرت مؤخرا في المنطقة" .

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