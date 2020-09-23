دراسة: سم العنكبوت مسكن لألم متلازمة القولون العصبي

كشف باحثون أستراليون أن سم أحد أكبر العناكب في العالم قد يجلب الأمل في تخفيف آلام الأمعاء التي يعاني منها ملايين الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS).

و"القولون العصبى"، هو إضطراب معوى يسبب آلاما فى المعدة ويؤثر على الأعضاء الداخلية في وقت لا تزال أسبابه غير معروفة.

وقال الدكتور ريتشارد لويس، الأستاذ فى "معهد العلوم البيولوجية الجزيئية" التابع لجامعة "كوينزلاند" فى أستراليا، إن العلاج الذى يستهدف آلام الأمعاء له بعض الأضرار والآثار الجانبية.

وأضاف "جميع الآلام معقدة ولكن علاج آلام القناة الهضمية يمثل تحديًا خاصًا ويؤثر على حوالي 20 بالمائة من سكان العالم .. تفشل الأدوية الحالية فى إنتاج مسكن فعال للآلام فى العديد من المرضى قبل ان تحد الآثار الجانبية من الجرعة التى يمكن تناولها".

ووفقا للباحثين: "كان هناك المئات من البروتينات الصغيرة المعروفة باسم "الببتيدات" الموجودة في "سم العنكبوت"، والتي لديها القدرة على منع الألم.. ومع ذلك، لم تكن جميعها قادرة على منع الألم الحشوي المزمن الناجم عن القولون العصبي".

وقام الباحثون بفحص السم المستخلص من 28 عنكبوتًا وحددوا اثنين من "الببتيدات" من سم الرتيلاء الفنزويلي Pinkfoot Goliath - التي يبلغ طول ساقها 30 سم كانت واعدة للغاية، مع واحد يكاد يوقف الألم الحشوي المزمن في نموذج IBS.

وقال لويس: "تتميز العلاجات الانتقائية للغاية بإمكانية استخدامها كعلاج للألم، في حين أن البعض الآخر مفيد كأدوات بحث جديدة للسماح لنا بفهم الدوافع الأساسية للألم في الأمراض المختلفة".