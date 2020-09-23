مصر والمجر تبحثان تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

استقبل وزير النقل كامل الوزير، السفير المجري الجديد بالقاهرة، أوندراش إيمرا كوفاشي؛ لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأشاد وزير النقل بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمجري، والتعاون المشترك الحالي في قطاع السكك الحديدية والمتمثل في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، والتي وصل منها حتى الآن 81 عربة، وتعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر التي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية، وشركة "ترانسماش" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، مؤكدا أن هذه الصفقة تساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتوريد دفعات العربات الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام، موضحا أن هذا المجال يمكن أن يكون مجالا للتعاون المثمر بين مصر وكل الدول الصديقة مثل دولة المجر، مضيفا أن المناخ الاستثماري في مصر واعد وأن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كل قطاعات النقل يمكن للشركات المجرية الدخول فيها، مثل مشروعات النقل البري والبحري والموانئ البرية والمناطق اللوجيستية.

وأكد السفير المجري بالقاهرة قوة العلاقات المجرية المصرية ودور مصر الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالتعاون مع وزارة النقل في صفقة توريد عربات السكك الحديدية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات المجرية تتطلع إلى التعاون مع الجانب المصري في شتى قطاعات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر الذي أشادت به كل المؤسسات الدولية المتخصصة.