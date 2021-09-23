منغوليا تسجل 3361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت منغوليا، 3361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 287 ألفا و317 حالة إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة المنغولية، وفقًا لما نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم الخميس، 13 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1159 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 بلغ أكثر من 237 ألف متعافيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وبعد شفاء 5286 مريضاً في الساعات الماضية.