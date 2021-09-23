المصرية للأقمار الصناعية: إطلاق الجيل الثالث من أقمار النايل سات بداية 2021

قال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، إن الشركة اقتربت من إطلاق الجيل الثالث من أقمارها الصناعية "نايل سات 301" والذي سيخرج إلى الفضاء الخارجي في الأشهر الأولى من العام المقبل بعد أن أوشكت عمليات تصنيعه واختباراته الأولية على الانتهاء.

جاء ذلك خلال لقاء أنيس اليوم الخميس، مع رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني دكتور عمر الزيود والوفد المرافق، ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب الدكتور إبراهيم أبو ذكري.

وقال أنيس، إن الشركة هي بيت الأسرة العربية من المحيط إلى الخليج، وأن ثقة المشاهد العربي في أقمار النايل سات ستظل نبراس فخر لكل العاملين بالشركة.

وأضاف أن النايل سات بما يملكه من إمكانيات على استعداد تام للتعاون مع كل القنوات الدرامية العربية من أجل بث محتواها لكل المنطقة العربية، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم القوى الناعمة على كافة المستويات".

واستعرض أنيس خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين الشركة والقنوات الأردنية، وناقش الطرفان كيفية تفعيل التعاون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل الحاجة لمشروع إعلامي عربي موحد يجابه التحديات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة.