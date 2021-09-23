يلقي الرئيس اللبناني ميشال عون بعد ظهر غد الجمعة كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك وذلك عبر تقنية الفيديو من مكتبه بقصر الرئاسة ببعبدا.

ومن المقرر أن يتناول عون في كلمته موقف لبنان من التطورات المحلية والإقليمية، إضافة الى الثوابت اللبنانية حيال القضايا المطروحة.

وكان عون قد جدد في لقائه بالمنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا أمس التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرا إلى اعتراض بلاده لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل مؤخرا من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأمريكية، مؤكدا أن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأمريكية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط.