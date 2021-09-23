ضبط صفحة وهمية لبيع الأثاث في حملة تموينية بدمياط

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شنت مديرية التموين بدمياط، بالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة الرائد محمد يحيى، حملة تموينية مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري.

وجرى التوصل لصفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لبيع الأثاث بشكل وهمي، بناء على تلقي شكاوى وصلت لجهاز حماية المستهلك، من سوء التعامل مع هذه الصفحة، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب الصفحة بتهمة النصب والاحتيال.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من اللانشون والشيكولاتة منتهية الصلاحية، داخل أحد المحلات الكبرى، وتم تحرير 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان أسعار.

وتمت الحملة بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط وبمشاركة ضياء الدين قنديل، مدير تموين رأس البر.