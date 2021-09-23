محمد رياض يكشف أسماء الفنانين المكرمين بالمهرجان القومي للمسرح

قال الفنان ​محمد رياض، إنه كان يتمنى تكريم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بالمهرجان القومي للمسرح المصري خلال حياتهما، وإنه يتمنى عدم تكريم أسماء الفنانين الراحلين، لرغبة إدارة المسرح في تكريمهم في حياتهم قبل وفاتهم.

وكشف رياض عن الأسماء العشرة المكرمة بالدورة 14 من المهرجان، وهم الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، وعبد الله غيث، والفنانين أشرف عبد الغفور، وفاروق فلوكس، وإلهام شاهين، وسامي مغاوري، إلى جانب الكاتب بهيج إسماعيل، والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير، كما كشف عن اتجاه إدارة المهرجان لتكريم كبار الفنانين في أقرب وقت، معلقا: "أتمنى لو هيتم تكريمي أتكرم وأنا عايش".

ويعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، الآن، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والفنان فاروق فلوكس، والمخرج إيميل جرجس.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل على جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر؛ من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وتشجيع المبدعين من فنانين المسرح على التنافس الخلاق.