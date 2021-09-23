السيسي: العالم يشهد لحظة دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد لحظة محورية دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات المركبة التي يجب مواجهتها.



وأضاف خلال كلمته في قمة النظم الغذائية 2021 التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أن تفاقم ظاهرة تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة وندرة المياه وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي.



وأشار إلى أن هذه الظاهرة لها تبعات اقتصادية واجتماعية وأيضًا على الأمن الغذائي، فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء.