 السيسي: العالم يشهد لحظة دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات - بوابة الشروق
الخميس 23 سبتمبر 2021 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

السيسي: العالم يشهد لحظة دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات

السيسي
السيسي
أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:06 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يشهد لحظة محورية دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات المركبة التي يجب مواجهتها.

وأضاف خلال كلمته في قمة النظم الغذائية 2021 التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، أن تفاقم ظاهرة تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة وندرة المياه وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لها تبعات اقتصادية واجتماعية وأيضًا على الأمن الغذائي، فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك