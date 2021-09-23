وزير الخارجية الأوكراني: لا نعتزم قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن كييف ليس لديها أي خطط لقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو على خلفية انعقاد انتخابات مجلس الدوما الروسي "مجلس النواب" في شبه جزيرة القرم والمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونباس.

وقال كوليبا، في تصريحات إعلاميه له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "لن يكون من المفيد أو الجيد قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا".

يُشار إلى أن العلاقات بين روسيا و أوكرانيا تدهورت على خلفية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) والوضع حول شبه جزيرة القرم بعد انضمامها إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم هناك في مارس عام 2014.