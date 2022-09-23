 فون دير لاين تحذر الأحزاب اليمينية الإيطالية من عواقب مخالفة مبادئ الديمقراطية - بوابة الشروق
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فون دير لاين تحذر الأحزاب اليمينية الإيطالية من عواقب مخالفة مبادئ الديمقراطية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 3:50 م | آخر تحديث: الجمعة 23 سبتمبر 2022 - 3:50 م

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، من عواقب محتملة على إيطاليا إذا انتهكت الأحزاب اليمينية في البلاد مبادئ الديمقراطية في حالة فوزها في الانتخابات.

وخلال مشاركتها في فعالية بجامعة برنستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وردا على سؤال وجهته لها إحدى الطالبات حول ما إذا كانت قلقة بشأن الانتخابات في إيطاليا في ضوء علاقات بعض المرشحين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قالت فون دير لاين: "إذا سارت الأمور في اتجاه صعب، ولقد استشهدت بالفعل بالمجر وبولندا، فلدينا أدواتنا".

وشرع مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بالفعل في اتخاذ عدد مما يسمى بإجراءات الانتهاك ضد بودابست ووارسو، فضلا عن تقديم شكاوى ضدهما أمام محكمة العدل الأوروبية.

وفي المقابل، انتقد ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة، الشعبوي اليميني المتطرف، تصريحات فون دير لاين، واصفا إياها بأنها "تهديد سخيف".

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