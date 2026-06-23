النفط يتراجع مع التركيز على الإمدادات عبر مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل الخسائر بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون إشارات أوضح على إحراز تقدم ​بشأن استئناف تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين ‌الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة لتصل إلى 77.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل.

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وانخفضت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة ​إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، كما أفاد مسؤولون ​بانحسار الأعمال القتالية في لبنان في إطار الاتفاق الأوسع نطاقا.

وقال محللو ⁠بنك آي.إن.جي في مذكرة "الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال ​تؤثر على السوق".

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلا ​عن مليوني برميل من النفط أبحرتا عبر مضيق هرمز يوم الاثنين، في إشارة إلى انتعاش حركة المرور بعد تراجع التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر المضيق.

وقال نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث ​في شركة سبارتا كوموديتيز، في مذكرة "يبدو أن عمليات النقل قد ارتفعت بشكل حاد ​خلال الأيام الأخيرة، وهو ما ستعتبره السوق مؤشرا على كل من النفط الفعلي وربما العقود وأيضا ‌التقدم الدبلوماسي". ⁠وأضاف "يبدو أننا سنبقى عالقين في هذه الحالة من التشاؤم والتفاؤل في آن واحد إلى أن يحدث تغيير ما".

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وجاءت التطورات بعد عطلة نهاية الأسبوع التي بدا فيها الاتفاق مهددا بعد أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.

وقال ​تيم واترر كبير ​محللي السوق في شركة ⁠كيه.سي.إم تريد "لا تزال هناك جرعة سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين واشنطن وطهران، مما يشير إلى ​أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح ​أن تتأخر ⁠وليس أن تكون فورية".

ومن ناحية أخرى، توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات المشتقات النفطية والبنزين.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة ⁠الطاقة الأمريكية ​يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي ​الاستراتيجي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 1983، مع تقلص ​الإمدادات في أعقاب اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.