إبراهيم حسن: ترامب أشاد بمستوى مصر في كأس العالم

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أشاد بمستوى الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بالتعادل مع بلجيكا، بهدف لمثله، ثم الفوز على نيوزيلندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "الدور الفني يكمل الدور التنظيمي والإداري، وجميعها من أسباب النجاح، فنحن نمثل اسم بلد كبير مثل مصر، وشعب عظيم مثل الشعب المصري".

وأضاف: "لا نركز على ترتيبنا في المجموعة، لأن كل من سنواجهه في الدور المقبل هو أحد الفرق المشاركة في كأس العالم، ولا يوجد فريق في المونديال ضعيف.. طموحنا فوق ما يتخيله الشعب المصري.. لا يوجد سقف لطموحاتنا".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا: "ما علمته أن دونالد ترامب يشيد بمنتخب مصر، وهذا تصريح منه، ولدينا استقبال في الفندق، بعد العودة إلى فندق الإقامة".