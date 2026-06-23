الجزائر تقلب الطاولة وتطيح بالأردن من المونديال

تغلب منتخب الجزائر على نظيره، الأردن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب سان فرانسيسكو، في الولايات المتحدة الأمريكية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب الجزائر في الشوط الثاني.

وتقدم منتخب الأردن في النتيجة بالدقيقة 37، بعد تسديدة زاحفة من نزار الرشدان، من داخل منطقة الجزاء، خادعت الحارس، لوكا زيدان، وسكنت شباك الجزائر.

وفي الدقيقة 69، نجح المهاجم البديل، نذير بن بوعلي في تسجيل هدف التعادل للجزائر، بعد رأسية متقنة في الزاوية البعيدة لشباك الأردن، وذلك بعد العديد من المحاولات.

وتمكن منتخب الجزائر من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 81، بعد متابعة أمين جويري، لكرة سقطت أمام الحارس الأردني، حيث قابلها المهاجم بتسديدة، سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخب الجزائر على أول 3 نقاط له في بطولة كأس العالم 2026، يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، فيما غادر منتخب الأردن المونديال، في ظل احتلاله المركز الأخير، بدون نقاط.