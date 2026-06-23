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أعلنت السلطات الكندية مقتل ضابط شرطة وأحد السكان المحليين ومسلح يشتبه بأنه منفذ الهجوم، خلال تبادل لإطلاق النار وقع يوم الاثنين في مدينة مونتريال.

وقالت شرطة مونتريال عبر منصة "إكس": "ببالغ الحزن نؤكد وفاة أحد ضباط الشرطة أثناء تأدية واجبه. سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقا".

كما أكدت السلطات بشكل منفصل مقتل مدني والمشتبه به في تنفيذ الهجوم.

وكانت الشرطة قد حذرت في وقت سابق من وجود "مشتبه به مسلح وخطير"، ودعت السكان إلى تجنب منطقة في حي كوت-دي-نيج.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) أن السكان طُلب منهم البقاء داخل منازلهم وإغلاق الأبواب.

وقال قائد شرطة مونتريال فادي داغر للصحفيين إن عناصر الشرطة تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى موقع الحادث.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به "تم تحييده"، مرجحة أنه تصرف بمفرده. وما زالت التحقيقات جارية، رغم رفع حالة الطوارئ في المنطقة، وفقا لـ "سي بي سي".

من جهتها، قالت منظمة "زاكا" اليهودية للاستجابة للطوارئ إن إطلاق النار وقع بالقرب من مركز تابع لحركة "حباد"(المعروفة أيضاً بـاسم شاباد) ، ووصفت الحادث بأنه قد يكون هجوما محتملا.

ولم تؤكد الشرطة الكندية حتى الآن الدافع وراء الحادث. وقال داغر: "لن نتسرع في استخلاص أي استنتاجات"، مضيفا أن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد ملابسات الواقعة.

وتعد حركة "حباد-لوبافيتش"، التي تأسست أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا الشرقية، إحدى الحركات اليهودية الأرثوذكسية الحسيدية، وتهدف إلى تعزيز الممارسة الدينية والتعليم اليهودي.

وتدير الحركة حاليا آلاف المؤسسات حول العالم، ولديها مراكز في أكثر من 100 دولة، وفقا لبياناتها الخاصة.