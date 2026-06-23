وزير دفاع ألمانيا: الاستقطاب والانقسامات الاجتماعية يهددان أمن البلاد

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يوم الاثنين، من أن الانقسامات الاجتماعية المتزايدة والاستقطاب السياسي قد يقوضان أمن ألمانيا، مؤكدا أن صمود الدولة لا يعتمد على القوة العسكرية وحدها.

وقال بيستوريوس خلال محاضرة في برلين: "في بلد يتفكك فيه التماسك الاجتماعي ويتجذر فيه الاستقطاب، لا يمكن أن يتحقق الأمن، لا داخليا ولا خارجيا".

وأضاف أن تحقيق الأمن يتطلب جهدا جماعيا واستعدادا من المواطنين للمشاركة في مواجهة التحديات المجتمعية الأوسع ودعم بعضهم البعض.

كما حذر من تأجيل معالجة المشكلات طويلة الأمد، مشيرا إلى أن صناع القرار مطالبون بالتعامل مع قضايا تتراوح بين أنظمة التقاعد والبنية التحتية والتغير المناخي والتعليم والأمن. وأضاف أن تجاهل هذه التحديات اليوم سيجعل ضمان أمن البلاد في المستقبل أكثر صعوبة.

واعتبر بيستوريوس أن الجاهزية الدفاعية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع بأسره، ولا يمكن للقوات المسلحة وحدها تحقيقها.

وقال: "تصبح الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها عندما تتمتع إدارتها العامة واقتصادها ومواطنوها بالقدرة على الصمود"، مستشهدا برد فعل أوكرانيا على الغزو الروسي كمثال.

وأضاف الوزير أن دول شمال أوروبا تظهر أهمية الجاهزية المجتمعية، مستشهدا بفنلندا، التي تمتلك قوة احتياطية كبيرة وبنية تحتية واسعة للدفاع المدني، كنموذج للصمود الوطني.