ترامب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فسأفعل ما يجب علي فعله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم الاثنين "سأفعل ما يجب عليّ فعله" إذا لم ‌تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن.

وأضاف ترامب لصحفيين "إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب ​عليّ فعله".

ووقع ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقا ​مؤقتا بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، بعد أكثر ⁠من ثلاثة أشهر على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ​والذي ردّت عليه الجمهورية الإسلامية بشن هجمات على إسرائيل ​ودول الخليج التي توجد بها قواعد أمريكية.



وقال ترامب يوم الاثنين إن إيران ستستخدم الأموال التي سيُفرج عنها لشراء الغذاء حصرا من ​الولايات المتحدة، في حين نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن ​محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي القول إن طهران ليست ‌ملزمة ⁠بشراء منتجات زراعية من أمريكا بموجب مذكرة التفاهم الحالية.

وأكد ترامب قائلا "ستعود كل هذه الأموال على شكل مشتريات غذائية هم في أمس الحاجة إليها. لديهم 91 مليون نسمة، ​ولا يستطيعون إطعامهم. ​لذا، فإن ⁠الأموال التي نرفع (عنها التجميد) ستذهب إلى مزارعينا".

لكن همتي قال إن الأموال المجمدة المتبقية ​لن تُستخدم بالضرورة فقط لشراء السلع الأساسية ​وسيكون بإمكان ⁠إيران شراء سلع أخرى غير خاضعة لعقوبات.



وأسفرت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل ⁠الآلاف ​وتشريد ملايين. كما هزّت الحرب الإيرانية ​الأسواق العالمية ورفعت أسعار النفط العالمية.